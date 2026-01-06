RIZAPグループは、広告代理業やクリエイティブ制作、マーケティング戦略立案を担う子会社として、RIZAPエージェンシーを設立した。グループ内に分散していた広告・マーケティング機能を集約し、戦略立案から運用までを一貫して担うことで、マーケティング活動のスピードと品質を高める狙い。RIZAPグループは、パーソナルトレーニングジム「RIZAP」やコンビニジム「chocoZAP」を中心に、フィットネス・美容・ライフスタイル領域で事