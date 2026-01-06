東武百貨店 池袋本店では1月8日〜26日、「ぐるめぐり 冬の大北海道展」を開催する。「第41回十勝和牛枝肉共励会 最優秀賞受賞牛王様ステーキ弁当」(3万4560円)同展では、計約90店舗が出店のもと、旬素材を使用した北海道グルメが集結。お弁当やお惣菜・パン、3店舗によるラーメンのほか、道産の乳を使用したスイーツが登場する。期間中は、1週目(1月8日〜16日)と2週目(17日〜26日)で一部店舗の入れ替えを行う。「札幌豊平館厨房」