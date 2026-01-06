Generizeは2025年10月より、医療機関向けに難病に特化した遺伝子検査サービスを開始した。同サービスは、従来の血液検体に依存しない検体採取と高度な解析技術により、難病診断における検査精度と運用効率の両立を実現するもの。検体には、安定して必要量のDNAが確保できる頬粘膜(口腔内スワブ)採取を取り入れている。採血を行わないため、患者負担を軽減できるのも特徴となっている。独自技術により、難解析領域(偽遺伝子)への対