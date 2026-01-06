長野県大町市は1月9日〜2月21日、体験型ライトアップイベント「おおまちまちあかり」を実施する。「おおまちまちあかり」同イベントでは、信濃大町駅前にて提灯によるライトアップを行う。金・土曜日(17時〜20時)には、地域の母親たちによる、着物体験、和楽器演奏、和紙アートなどによるおもてなし無料イベントも実施する。また、2025年12月27日からは、大町温泉郷と白馬スキーエリアを結ぶ無料シャトルバス「ぐるっとバス」を運