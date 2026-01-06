SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンが6日（火）、野添凌（22）が新たに入団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 野添は千葉出身のセッターで、高さを活かしたトスと、試合の流れを変えることができる多彩なサーブが武器の攻撃型セッター。2025年に行われた関東大学バレーボール連盟の秋季リーグ戦では、チームの優勝に貢献。自身は主将も務めて