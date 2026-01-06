バンダイは、『ちいかわ』より「もっちりころりん♪ ちいかわ」(352円)を1月19日より全国量販店の菓子売場等で発売する。1月19日発売「もっちりころりん♪ ちいかわ」(352円)「もっちりころりん♪ ちいかわ」は、もっちり柔らかな触り心地が魅力のソフビシリーズ『もっちりころりん♪』最新作の「ちいかわ」。もちもちした頬とぽってりしたおしりがかわいいポージングに仕上げている。ラインナップは全8種類で、好きなキャラクター