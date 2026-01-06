タマネギの高値が続いている一方、葉物野菜がお買い得となっています。農林水産省が発表した、野菜の平均小売価格は平年より「タマネギ」が60％、「トマト」が32％高くなりました。「タマネギ」は夏の猛暑の影響を受け小ぶりとなっているほか、「トマト」は急に気温が下がった影響で育ちが悪くなっています。このため「タマネギ」や「トマト」はしばらく平年より高値が続く見通しです。一方で「レタス」が平年よりも2％安くなって