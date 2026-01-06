大分県内で去年1年間に発生した特殊詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺の被害が23億円を超えたことがわかりました。 県警によりますと、去年1年間県内で発生した特殊詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺の被害は747件で、被害総額は23億4000万円余りにのぼりました。 還付金や架空料金の請求名目などを含む特殊詐欺の被害は400件、被害額は過去最多となるおよそ8億2500万円でした。特に警察官をかたるオレオレ詐欺の被害額が全体の半分以