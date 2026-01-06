国民会議を巡る与野党の見解高市早苗首相は、社会保障と税の一体改革を議論する「国民会議」を月内に設置する方針を表明した。自民党、日本維新の会に加えて野党を巻き込み幅広い意見集約を演出する狙いがある。ただ野党第1党の立憲民主党は、政府主導での進展を警戒する。協議のテーマや優先順位、枠組み次第では曲折も予想される。立民の野田佳彦代表は今月6日、記者団に「政府の会議に入るのではなく、政党と政府で共同運営