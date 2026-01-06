フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）が６日、ダート馬としてＪＲＡ史上初の年度代表馬を受賞したことを受け、同馬のオーナーであるサイバーエージェント会長の藤田晋氏（５２）が自身のＸを更新した。「フォーエバーヤングが『年度代表馬』『最優秀４歳以上牡馬』『最優秀ダート馬』の３冠に選ばれました。誰かに言われた通り、私の前世は国かなんか救ってるんだと思います…」とポストした。同馬は年度代表馬部門で２