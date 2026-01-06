大相撲の横綱・豊昇龍（26）と大の里が奉納土俵入りを披露しました。横綱2人による明治神宮での土俵入りは6年ぶりです。6日午後3時、紋付きはかま姿の横綱・豊昇龍と大の里らが明治神宮の本殿前へと進みます。参拝を終えた両横綱はいったん南神門の向こうへ。そして午後3時25分過ぎ、約2000人の参拝客が待ち受ける中、露払いと太刀持ちとともにまず現れたのは東の横綱・豊昇龍です。続いて午後3時半過ぎ、西の横綱・大の里（25）が