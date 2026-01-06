BACONは1月24日〜2月8日、フェイクスイーツの合同写真展＆物販展「スイーツアートの世界展 2026 in 名古屋」を、TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYAで開催する。時間は11:00〜17:00、休館日は、毎週月・火曜日。展示作品：みよし洋菓子店期間中、会場には可愛いアクセサリーから、思わず二度見してしまうほど精巧なフェイクスイーツまで、36組のクリエイターによる力作が集結する。注目は、SNSで人気の「Mirana(@mirana.hm)」によるスイ