ロイスダールは1月下旬より、2026年バレンタインの新商品として、5色のハート型パッケージにチョコレートを詰め合わせた「ハートショコラ」を、全国のロイスダール店舗で発売する。新商品ハートショコラ同社は1923年創業で、日本で初めてチョコレートバーを生産した洋菓子メーカー。今回発売したバレンタイン用商品は、オリジナルミルクチョコレート14粒入りの「Red」、カカオの深み感じるスイートチョコレート14粒入りの「Black」