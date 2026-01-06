つつじ庵が運営する「上州・村の駅」(群馬県渋川市)は、1月の1カ月間にわたり「あけましておめでとうございます！今年もよろしくお願いします！祭り！」を開催する。ねぎ！ねぎ！ねぎ！下仁田ねぎ！下仁田ねぎ直売会1月10日〜12日には、旬の下仁田ねぎ直売会を開催。ねぎをその場で炭火焼きにして味わうこともできる(参加料金1本100円〜)。産地直送の野菜を、盛り放題・抱え込み放題で楽しめる体験型イベントも開催する。1月17日に