あす7日に迎える「七草の日」を前に、金沢市の近江町市場では、七草がゆが振る舞われました。訪れた人たちに、ことし一年の抱負を聞きました。金沢市民の台所、近江町市場。6日に200食限定で振る舞われたのが、石川県産の七草を使った無病息災を願う七草がゆです。 来場客：「めっちゃおいしい。大阪から来た甲斐があります」「トロトロでおいしい」「骨の髄までしみてます」正月料理で、食べ過ぎた胃をいたわるためでもある七