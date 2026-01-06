連合石川が新春の集いを開き、ことしの春闘で非正規労働者の賃上げについて、初めて数値目標を設定するとしました。物価高対策の強化を目指します。6日の新春の集いであいさつに立った連合石川の小水康史会長。ことしの春闘では、全体で5％以上の賃上げを要求するとともに、契約社員やパートタイマーなどの非正規労働者の賃上げについて、初めて7％の数値目標を設定するとしました。連合石川・小水 康史 会長：「労働