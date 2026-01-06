７人組ボーイズグループ「ＴＡＧＲＩＧＨＴ」が６日、東京・日本青年館ホールで行われた初のショーケース「ＴＡＧＲＩＧＨＴｓｈｏｗｃａｓｅ―ＲＥＶＥＡＬａｓ１―」の前日プレスコールに登場した。「ＴＡＧＲＩＧＨＴ」はオーディション番組「ｔｉｍｅｌｅｓｚｐｒｏｊｅｃｔ」に出演した西山智樹と前田大輔が始動したプロジェクトによって結成されたクループ。昨年末、新メンバー・小林大悟、今井魁里、岸波志音、若松