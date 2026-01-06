2月14日発売の菅井友香の最新写真集『たびすがい』（ワニブックス）より、先行カットが初公開された。【写真】ランジェリーや水着カットも！菅井友香の多彩な表情が垣間見える『たびすがい』先行カット＆カレンダー『よるすがい』カット欅坂46（のちに櫻坂46）の第1期生として活動し、グループの初代キャプテンを務めた菅井。2022年に櫻坂46を卒業、その後は、さまざまな舞台やミュージカル、ラジオ番組、映像作品などに出演