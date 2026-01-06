木村拓哉主演の映画『教場 Requiem』が2月20日に公開されることを記念し、2020年新春ドラマ『教場』、2021年新春ドラマ『教場?』がフジテレビ系にて放送されることが決定した。【写真】『教場 Reunion』“風間”木村拓哉の卒業生が再集結！本ビジュアルが解禁『教場』『教場II』は、主演・木村拓哉、脚本・君塚良一という豪華タッグにより制作されたドラマ。警察学校という密室を舞台に、木村演じる“最恐”の教官・風間公親