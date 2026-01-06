なきごとが、Glico「ポッキー」CMキャンペーンソングを務める新曲「甘々吟味」を1月6日にデジタル配信リリースした。新テレビ CM「ポッキーを知る」篇は12月25日から公開されており、CMでは「甘々吟味」のInstrumentalバージョンが使用されている。今回の新曲「甘々吟味」は、ハッピーな場面にはいつもポッキーがある、そんなポッキーのブランドメッセージ「Share happiness!」を伝えるために水上えみり（Vo, G）が書下ろした楽曲