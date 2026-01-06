BABYMETALが、結成15周年記念で開催するPOP-UPストア「BABYMETAL FIRST EVER POP-UP IN TOKYO」のグッズラインナップを解禁した。本POP-UPストアは、2026年1月7日〜1月13日の期間、東京・渋谷にあるSHIBUYA TSUTAYAにて開催される。結成15周年を記念したバトルロングジャケットやコルセットなどスペシャルなグッズをはじめ、POP-UP限定デザインTEEや、これまで海外のみで販売されていた人気のベースボールジャージ、サッカージャー