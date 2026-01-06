【女子旅プレス＝2026/01/06】静岡県熱海市のソラトニワ熱海伊豆山では、敷地内に全棟サウナ・露天風呂付ヴィラ「ソラトニワ別邸」を、2026年3月16日（予定）にオープンする。【写真】静岡「月と鮪 石上」温泉に鮪尽くしの贅沢夕食…知る人ぞ知る隠れ宿で“静”を愉しむ休日を◆独立したプライベート空間でゆったり滞在「ソラトニワ別邸」「ソラトニワ別邸」は、1棟あたり約150平米以上の広さを誇る完全独立型プライベートヴィラ。