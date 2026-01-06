第53回アニー賞のノミネート作品が現地時間1月5日8時（日本時間1月6日1時）に発表され、細田守監督最新作のアニメ映画『果てしなきスカーレット』が長編アニメーション部門においてインディペンデント作品賞、監督賞、脚本賞の3部門にノミネートされた。【写真】快挙に王手『果てしなきスカーレット』フォトギャラリー細田監督は、第46回アニー賞にて『未来のミライ』が日本人監督として初めてインディペンデント作品賞を受賞