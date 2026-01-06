直田姫奈が、2026年1月7日より放送されるTVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のエンディング主題歌「うっすら」のリリックビデオを1月8日20時より公開することを発表した。『穏やか貴族の休暇のすすめ。』は、TO ブックスから小説、コミックスが刊行中のシリーズ累計発行部数210万部を突破する異世界まったり冒険ファンタジー。エンディング主題歌「うっすら」は、1月7日0時より各音楽配信サイトにて先行配信がスタートする。