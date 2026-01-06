ティモシー・シャラメが主演するA24製作の映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』が2025年12月25日より全米公開され、ホリデーシーズン初動4日間の興行収入がA24史上最高記録となる2533万3306ドル（約39億7732万円）と、大ヒットスタートを切った。さらに日本時間1月5日に発表となったクリティクス・チョイス・アワードでは、ティモシーが史上最年少で主演男優賞受賞を果たした。【動画】受賞スピーチで恋人カイリー・ジェ