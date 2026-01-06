連合愛知の可知会長が6日、支援する国民民主党の連立政権入りに否定的な考えを示しました。連合愛知の可知洋二会長：「国民民主党が連立に入ることについては、否定的な考え方を持っています。政策ごとに様々な政策が前に進んでいることも事実です。今、与党に入る必要性はどこにあるのか」連合愛知の可知洋二会長は、6日午後に出席した新春交礼会で取材に応じ、支援する国民民主党が連立政権に加わることについて、連合と同様