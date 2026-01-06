神奈川県の横浜市立金沢動物園が6日、公式サイトを更新。遺伝子検査の結果、飼育していたモモイロペリカンの性別が、メスではなくオスであった事を発表した。 【写真】来園してから21年間メスとして育てられていた「ワカメ」 公式サイトでは「モモイロペリカンの性別に関するご報告です」として文書を公開。「当園で飼育する個体（愛称ワカメ）は2005年にメスのモモイロペリカンとして当園に導入されて以来、メスとしてご紹