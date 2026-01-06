チューリップ企画から、仏教月刊誌『月刊 人生の目的』令和8年1月号が登場。本号では、俳優・里見浩太朗さんの新春特別インタビューを巻頭14ページにわたり特集しています。 チューリップ企画『月刊 人生の目的』令和8年1月号  発行日：令和8年1月15日判型・ページ：A4サイズ/88ページ チューリップ企画が発行する『月刊 人生の目的』令和8年1月号に、俳優の里見浩太朗さんが登場。アニメ映画『なぜ生きる』の