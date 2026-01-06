【新華社上海1月6日】中国を訪問中の韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は6日午後、上海に到着した。上海は今回の訪問の2番目の都市で、同日に北京での日程を終え、航空機で移動した。李氏は習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の招きに応じ、4〜7日の日程で中国を国賓として訪問している。