テレビ朝日の深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内で展開されている月替わりチャレンジ枠『バラバラマンスリー』が、1月の新ラインナップを発表した。放送は月曜から木曜の深夜2：55〜3：05（一部地域を除く）で、きょう6日から放送がスタートする。【写真】似合う！スポンジをかぶって冠番組に挑む篠塚大輝豪華出演者と若手クリエイターがタッグを組み、平日深夜に放送されている新感覚バラエティーゾーン『バラバラ大