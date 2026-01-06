俳優・白洲迅（33）の妻でタレントの竹内渉（39）が、6日までに自身のインスタグラムを更新。長女（0）と過ごす新年の様子を公開した。【写真】0歳長女との“新年親子ショット”を披露した竹内渉竹内は「皆様明けましておめでとうございます」と書き出し、「今年も年末年始は名古屋の実家で過ごしました」「変わらず慌ただしい毎日でしたが、そんな中でも両親のお陰で、毎食美味しいご飯を沢山食べれた事が本当にありがたかっ