プレーするアイスホッケー女子日本代表の細山田茜＝北海道苫小牧市（日本アイスホッケー連盟提供）アイスホッケー女子の日本代表「スマイルジャパン」が、ミラノ・コルティナ冬季五輪開幕1カ月前の6日、北海道苫小牧市で合宿を公開した。地元の男子高校生と練習試合を行い、得点した細山田茜（道路建設ペリグリン）は「いよいよという感じ。チームのコミュニケーションも良く、楽しみ」と笑顔で話した。1次リーグB組でフランス