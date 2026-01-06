ＮＴＴの澤田純会長は６日、東京都内で開かれた経団連など経済３団体の新年祝賀会で読売新聞などの取材に応じた。ＡＩ（人工知能）需要の見通しについて「ＡＩを使う企業が増えており、ＮＴＴのような、法人向けのＡＩ事業を世界でやっている企業にとっては非常に追い風だ」と話した。「ＮＴＴが提供しているＡＩモデルは非常にコンパクトで小回りが効く。すでに１０００件を超えるお話が来ている」と自社の事業の成長に自信を見