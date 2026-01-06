オール大阪支部で争われるボートレース住之江の「第64回全大阪王将戦」は5日目、準王将位戦（準優勝戦）を終えた。5日目は前半4Rから気配が芳しくなかった井上一輝（31）。それでも10Rの準優で2着に入り、王将位戦まで駒を進めた。「4枠なら伸びをつけていきます」。あくまでも狙うのは優勝のみ。昨年はSGデビューに最多勝争いも演じ、飛躍の年となったが、今年もさらなる活躍が期待される。「最多勝ですか？もういいですよ