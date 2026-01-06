2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。皇室部門の第1位は、こちら！（初公開日 2025/11/13）。【画像】「人目を忍ぶプリンセス」小室眞子さんが登場した米セレブ誌の表紙＊＊＊〈買い物客に告ぐ！4番通路、デルモンテのコーン缶の隣に皇族がいます。でもじろじろ見たり、写真を撮ったり、パパラッチを呼んだりしないでね！〉こんな文言とともに、アメリカの老舗セレブ雑誌『T