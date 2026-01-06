■全国の7日（水）の天気低気圧が急速に発達しながら北海道に近づき、北日本を前線が通過する見込みです。午後は、北海道や東北山沿いで雪、東北日本海側の平地から北陸は雨が降るでしょう。大気の状態が不安定になるため、東北や北陸では、落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。山陰など西日本の日本海側も、午後は、にわか雨やにわか雪がありそうです。太平洋側は、晴れ間の出る所が多く、空気の乾燥した状態が続きそう