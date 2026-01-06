愛知県内の交通事故による死者の数が去年、過去最少になりました。 【写真を見る】愛知県の交通事故死者数 去年“過去最少”に 前年より29人減り112人 2018年まで16年連続で全国ワーストも去年は全国7番目に 愛知県内の去年1年間の交通事故死者数は112人で、前の年より29人減り、統計を取り始めた1948年以降、最も少なくなりました。 これまでの最少は、コロナ禍だった2021年の117人でした。 去年は神奈川、東京、大阪な