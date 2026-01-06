6日の地震で「長周期地震動」が観測されました。耳慣れない言葉で戸惑った方もいるのではないでしょうか。今回の地震では鳥取西部で「階級4」というもっとも大きな長周期地震動でした。専門家に話を聞きました。 ■広島大学 須田直樹 教授「非常に周期が長いゆっくりとした揺れに対して、ある種段階分けをするという形で設定されました。ある程度予想はできることなので、長周期地震動を踏まえた上での防災みたいなものはこれか