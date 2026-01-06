石川県小松市に所在する航空自衛隊小松基地は6日、飛行初めを迎え、国防を担う2026年の訓練を開始しました。今年最初の飛行訓練はF15戦闘機から始まり、最新鋭のステルス戦闘機F35Aも加わりました。小松基地では2025年4月以降、F35Aの配備が始まりました。現在は7機が配備されていますが、2026年度に5機追加され、2029年度までには合わせて36機の体制を整える計画です。小松基地 野村信一司令「飛行安全、地上安全に万全を期し、地