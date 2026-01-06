中国の国旗【北京共同】中国商務省は6日、日本に対する軍民両用品目の輸出管理を強化すると発表した。軍事用途に使われるものは全て輸出禁止とする。レアアースが含まれる可能性がある。台湾有事は存立危機事態になり得るとした高市早苗首相の国会答弁を巡る日中関係悪化が背景にあるとみられる。規制は6日から適用としている。日本への渡航自粛の呼びかけに続く対抗措置を打ち出した。レアアースが対象に含まれれば、日本企業