中国政府は、軍事用に使われる可能性がある品目について、日本への輸出を禁止することを決定しました。レアアースが含まれる可能性もあります。中国商務省は6日、軍事用に使われる可能性がある、軍民両用品について、日本への輸出を禁止すると発表しました。いかなる国や組織、個人も、中国産の軍民両用品を日本に提供すれば、法的責任を追及されるということです。対象の品目については、具体的に発表されていませんが、レアアー