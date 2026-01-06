歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが自身の公式ブログを更新。【写真を見る】【 市川團十郎 】親子で妻・麻央さんのお墓参りへ長女・麗禾さんは母・小林麻央さんのお下がりコートを着用長女・麗禾さんと長男・市川新之助さんと共に、家族で「稽古前に墓参り」へ行った様子を複数回に渡って投稿しました。團十郎さんは「ご先祖様と麻央に、」と綴り、冬晴れの青空のもと、日差しが入り込む墓地を歩く、麗禾さんと新之助さんの姿