トレーラーの運転手が死亡 1月6日未明、熊本県山鹿市の国道3号で大型トレーラーが歩道橋の橋脚に衝突し、運転手の男性が死亡しました。 【写真を見る】折れ曲がった歩道橋 6日午前4時半ごろ、山鹿市石の国道3号で「トレーラーが歩道橋にぶつかっています」と、近くに住む人から110番通報がありました。 警察と消防が駆けつけましたが、大型トレーラーを運転していた福岡県