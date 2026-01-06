BSフジ「JEMTCスペシャル実況解説野球旅〜プロ野球88年世代旅！第3弾〜」（後7・00）が4日に放送され、野球界の黄金世代「88世代」の面々が阪神・佐藤輝明内野手（26）を口々に絶賛した。野球ファンに毎年好評を博している“実況解説野球旅”も今年が早や3回目。今回も巨人・坂本勇人内野手（37）や、メジャーから11年ぶりの日本球界復帰を果たした楽天・前田健太投手（37）、中日・大野雄大投手（37）、広島・秋山翔吾外