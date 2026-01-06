◇第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会全国女子駅伝が1月11日に号砲。6日に各地の代表選手が発表されました。中学生から社会人まで各世代がタスキをつなぐ都道府県対抗の女子駅伝。前回9区間のうち4区間で区間賞を獲得し優勝をつかんだ京都は、最長10キロある9区で区間賞の川村楓選手と5区で区間賞の芦田和佳選手が今年も参戦。パリ五輪で1500mと5000mに出場した田中希実選手は兵庫代表として走ります。2024年大会で4キロ区間