DAY TO LIFEが展開するシュークリーム専門店「ビアードパパ」は、2026年1月6日から1月31日までの間、『カスタードで勝つたーど!』キャンペーンを開催する。『パイシュークリーム』『クッキーシュー』『ザクザク!スティックシュー』が味わえる3種のセット(3個入り/5個入り/10個入り)をラインアップ。また、各セットを購入した人には、数量限定で“必勝絵馬カード”を配布する。裏面には大切な人への応援メッセージを記入できる。〈