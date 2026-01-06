高松市出身・辻岡招真 選手に声掛けする大嶽直人 新監督 サッカーJ3、カマタマーレ讃岐は新監督を迎え、香川県三豊市で始動しました。 （記者リポート）「昨シーズンも残留争いに巻き込まれたカマタマーレ。大嶽新監督が就任し、上を目指すチームへの飛躍が期待されています」 6日、三豊市の宝山湖OKURAボールパークで行われた初練習には、新加入の13人を含む32人