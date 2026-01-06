事故があった現場岡山市2025年10月 岡山県警によりますと、岡山県で2025年に事故で亡くなった人は前の年より19人減り、41人でした。統計開始以降、最も少なかった1949年の43人を下回り、過去最少となりました。 特に65歳以上の高齢者の死者が2025年は23人と前の年より14人減りました。また、自転車事故の死者は5人と前年の半分以下となりました。 岡山県警は、歩行者に反射材をつけるよう呼び掛けたことなどが一