ソフトバンク・山川穂高内野手が６日、ダイエットが順調に進んでいることを明かした。みずほペイペイで約２時間の自主トレ。「今、（体重）１０７キロです。（目標まで）あと３キロですね」と笑顔を見せた。２５年シーズン中は１１４キロ辺りを推移していたが、新たなシーズンに向けてダイエットを決意。目標は西武時代の１０５キロを下回る１０４キロに設定している。１２月３日の契約更改時は１１０キロと公表しており、約１か