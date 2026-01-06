酒田市と酒田商工会議所の新年賀詞交換会が開かれ、山形新幹線の庄内延伸や庄内空港の滑走路延長など、地域発展を目指す取り組み強化を誓いあいました。酒田産業会館で5日開かれた賀詞交換会には、地元政界や経済界のトップら300人余りが参加しました。酒田商工会議所加藤聡会頭「ことしの一文字です。滑走路・高速道延長の延、山形新幹線延伸の延でございます。山形新幹線庄内延伸改めて私から皆さんにご支援を賜りますよう切に